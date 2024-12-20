Adana'da 1 ayda 4 bisiklet çalan Okan Y. (46), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" diyen Okan Y., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 ayda yaşanan 4 ayrı bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

6'NCI KATTAN ÇALDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Okan Y. olduğunu tespit etti. 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan daha arandığı belirlenen Okan Y.'nin, 30 Kasım'da Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmana poşetteki demir kesme makası ile girip, A.A.'nın 6'ncı kat merdiven korkuluğuna bağladığı kilidi keserek bisiklet çaldığı tespit edildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Okan Y. Fatih Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakaladı.