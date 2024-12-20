İstanbul'da 2 genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden saldırganın babası ve kız kardeşi, can güvenlikleri tehlikede olduğunu belirterek, soyadı değişikliği için dava açtı.

Katil Semih Çelik / İHA

Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren saldırgan Semih Çelik'in babası ve kız kardeşince Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu olayın büyük bir infial oluşturduğu belirtildi.