Dünyada en çok milyarder hangi şehirlerde yaşıyor?
Araştırma şirketi Altrata 2024 Milyarder Araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre dünyadaki dolar milyarderi sayısında geçen yıl sonu itibarıyla yıllık yüzde 4 artış yaşandı. Milyarder sayısı 3 bin 323 kişiye ulaştı. İşte dünyada en çok milyarderin yaşandığı şehirler
1- New York
Milyarder sayısı: 144
Yıllık değişim: +9
2- Hong Kong
Milyarder sayısı: 107
Yıllık değişim: -5
3- San Francisco
Milyarder sayısı: 87
Yıllık değişim: +3
4- Londra
Milyarder sayısı: 78
Yıllık değişim: +3
5- Moskova
Milyarder sayısı: 77
Yıllık değişim: +1
6- Los Angeles
Milyarder sayısı: 62
Yıllık değişim: +5
7- Pekin
Milyarder sayısı: 60
Yıllık değişim: -2
8- Singapur
Milyarder sayısı: 58
Yıllık değişim: +4
9- Shenzhen
Milyarder sayısı: 41
Yıllık değişim: -1
10- Mumbai
Milyarder sayısı: 40
Yıllık değişim: +1
11- Dubai
Milyarder sayısı: 39
Yıllık değişim: +1
12- Paris
Milyarder sayısı: 34
Yıllık değişim: +2