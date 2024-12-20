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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı - Alışveriş Haberleri

        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı

        Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı tespit edildiğini duyurdu. Polonya duyuruyu "potansiyel risk" koduyla yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:52 Güncelleme: 20.12.2024 - 07:52
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        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
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        Türkiye’den ihraç edilen mandalina, domates, Antep fıstığı ve incir gibi ürünlerde yüksek miktarda pestisit kalıntısı (zirai ilaç) ve aflatoksin (küf hastalığı) bulunması gerekçesiyle ülkeye iadeler devam ediyor.

        Son olarak 19 Aralık'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Polonya’ya giden limonlarda türlerinden biri olan "Buprofezin" ve "Etoksazol" kalıntısı tespit edildiğini açıkladı.

        Sitede yayımlanan 730743 numaralı Polonya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen limonlarda pestisit kalıntılarından Buprofezin ve Etoksazol tespit edildiği belirtildi. Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 0,01 mg/kg - ppm olması gereken Buprofezin ve Etoksazol 0,041 ± 0,021 mg/kg - ppm ve 0,043 ± 0,022 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.

        (Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.)

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