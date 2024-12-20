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        Haberler Ekonomi Otomobil Yerli Transporter dünyada ilk Türkiye'de satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Yerli Transporter dünyadan önce Türkiye yollarında

        Türkiye'de üretilen ilk Volkswagen marka araç yollara çıkıyor. Alman markanın Ford Otosan fabrikalarında üretilen ticari modeli Transporter, yapılan açıklamaya göre tüm dünyada ilk önce Türkiye pazarında satışa sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:30
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        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
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        Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de üretilen ilk modeli olan Transporter satışa sunuldu. Pazara sunulduğu 1950 yılından bu yana tüm dünya genelinde 20 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan Transporter, Ford Otosan fabrikalarında Ford Transit Custom ile aynı banttan çıkıyor.

        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
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        Ford Otosan, Ford ile Volkswagen'in 2018 yılında yaptığı işbirliği kapsamında, Volkswagen'in hafif ticari araçlarının üretiminden sorumlu oldu. Bu işbirliği kapsamında, Ford'un Avrupa'daki elektrikli araçları ise Volkswagen teknolojisi ve altyapısı kullanıyor.

        İşte bu işbirliğinin bir sonucu olarak artık Türkiye'de üretilen Transporter, ilk etapta Panel Van versiyonunu tüketicilerle buluşturacak. Transporter'ın, 2025 yılında ise City Van ve Camlı Van versiyonları ile Caravelle modeli de pazara sunulacak. Pick-up modelinin ise 2026 yılında satışa sunulması planlanıyor.

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        Yeni Transporter'in tanıtım yüzü ise, İngiliz aksiyon filmi oyuncusu Jason Statham oldu.

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        1 TONDAN FAZLA TAŞIMA KAPASİTESİ

        Yeni Transporter Panel Van’da, bir önceki nesilde olmayan; Şerit Takip Asistanı, Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Yaya Koruma Sistemi, ön yolcu hava yastığı, yan ve perde hava yastıkları, ön park sensörü, elektromekanik park freni ve Auto Hold, otomatik klima, LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları gibi bir çok güvenlik ve konfor öğesi standart olarak sunuluyor.

        Yeni Transporter Panel Van, 1.978 mm yüksekliğe, 2.275 mm aynalar dahil genişliğe, 1.392 mm tekerlekler arası yükleme genişliğine ve 575,46 mm yükleme eşiği yüksekliğine sahip.

        Modelin maksimum yükleme yüksekliği 1.316 mm; genişliği 1.400 mm ve yükleme uzunluğu 3.002 mm. Dingil mesafesi 3.500 mm olan Yeni Transporter Panel Van’da yükleme hacmi 6,8 m3.

        Maksimum 1.044 Kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip modelin frenli römork çekme kapasitesini de 2,8 tona ulaşmış durumda.

        TEK MOTOR 2 FARKLI GÜÇ

        Yeni Transporter Panel Van 2.0 litrelik TDI motorla, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Önden çekişli 6 ileri manuel şanzımanlı seçenek, 150 hp (110 kW) güç üretirken, 360 Nm’lik tork sağlıyor. Modelin 8 ileri otomatik şanzımanlı seçeneği ise 170 hp (125 kW) güç ve 390 Nm tork değerlerine sahip.

        Yeni Transporter Panel Van, Uzun Şasi, 150 PS Manuel ve 170 PS Otomatik vites versiyonlarıyla ve 1 milyon 490 bin TL’den başlayan fiyatlarıyla bayilerde yerini aldı.

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