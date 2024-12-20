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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk transfere değil maça odaklı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk transfere değil maça odaklı!

        Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da transfer gündemi yaşanırken Okan Buruk saha içine odaklandı

        Giriş: 20.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:25
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        Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray’da gündem hareketli. Sarı-kırmızılıların profesyonelleri ve idarecileri transfer dönemi yaklaştıkça olası takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

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        Ancak teknik direktör Okan Buruk, takımını kritik deplasman mücadelesine hazırlamaya odaklanmış durumda. Buruk, antrenmanlarda oyuncularıyla birebir ilgilenirken, Kayserispor maçının taktik planlamasını da detaylı şekilde yapıyor.

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        Galatasaray’da transfer çalışmalarının saha içindeki konsantrasyonu etkilememesi için teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

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        Stoper, kanat ve orta saha transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda hareketlilik devre arasıyla birlikte artacak.

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        Stoper için Fransa'ya yoğunlaşan sarı-kırmızılılar PSG ile Milan Skriniar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşüyor.

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        Yıllık 6 milyon Euro'nun biraz üzerinde kazanan Skriniar'ın ikinci yarıdaki ücretinin paylaşımı konusunda müzakereler devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılılar ayrıca Becir Omeragic, Arouna Sangante ve Kevin Danso'yla da ilgileniyor.

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