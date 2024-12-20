Okan Buruk transfere değil maça odaklı!
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da transfer gündemi yaşanırken Okan Buruk saha içine odaklandı
Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray’da gündem hareketli. Sarı-kırmızılıların profesyonelleri ve idarecileri transfer dönemi yaklaştıkça olası takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.
Ancak teknik direktör Okan Buruk, takımını kritik deplasman mücadelesine hazırlamaya odaklanmış durumda. Buruk, antrenmanlarda oyuncularıyla birebir ilgilenirken, Kayserispor maçının taktik planlamasını da detaylı şekilde yapıyor.
Galatasaray’da transfer çalışmalarının saha içindeki konsantrasyonu etkilememesi için teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Stoper, kanat ve orta saha transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda hareketlilik devre arasıyla birlikte artacak.
Stoper için Fransa'ya yoğunlaşan sarı-kırmızılılar PSG ile Milan Skriniar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşüyor.
Yıllık 6 milyon Euro'nun biraz üzerinde kazanan Skriniar'ın ikinci yarıdaki ücretinin paylaşımı konusunda müzakereler devam ediyor.