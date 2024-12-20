Bakan Ersoy: 1055 gümüş sikkeyi ülkemize geri kazandırdık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina Nümizmatik Müzesi'nde Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi.

Burada Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir aramada bulunan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış 1055 sikkenin teslimi için tören düzenlendi.

Anadolu’nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz.



Yunanistan’da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı bugün vatanımıza getirdik. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde… pic.twitter.com/TiHLQPZu4C — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 20, 2024 Ersoy, buradaki konuşmasında, "Bu gümüş sikke grubu, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait olan; ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılan örnekleri içeriyor ve şimdi bu güzel işbirliği sayesinde ait oldukları topraklara dönüyorlar" dedi. REKLAM Bakan Ersoy, Türkiye ve Yunanistan'ın 2013'te "Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin" ikili anlaşma imzaladığını hatırlatarak, "Bugün iadesi gerçekleştirilen sikkeler vesilesiyle bu işbirliğinin sonuç verdiğini görmek çok değerlidir ve ülkelerimiz adına ciddi bir kazanımdır. Bunu korumak ve güçlendirmek adına Yunanistan ile daha yakın işbirliği mekanizmaları ve kurumlar arası iletişim kanalları oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye'ye teslim ettiği 1055 sikkenin, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu Anadolu kökenli olduğunun belirlendiğini dile getiren Ersoy, bu bilgiler ışığında Türkiye'nin iade talebinde bulunduğunu belirtti. REKLAM Ersoy, UNESCO Sözleşmesi hükümleri ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla sikkelerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini anlattı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleştiğine dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkelerimizin tarih ve medeniyet zenginliğini korunmak adına ortaya koyduğumuz bu güçlü işbirliğiyle çok önemli bir eşiği geçtiğimizi düşünüyorum. Zira, nice medeniyetin köken ve geçiş coğrafyası olan ülkelerimiz, insanlığın binlerce yıllık hafızasını topraklarında muhafaza ediyor ve bizler varisi olduğumuz bu mirası korumak için kültür varlığı kaçakçılığı gibi çok ciddi bir tehditle sürekli mücadele ediyoruz. Tehdit ortak olunca onun üstesinden gelmek için tarafların da ortak bir duruş sergilemesi, bundan ödün vermeden güçlü bir işbirliği halinde olması gerekiyor. Türkiye ve Yunanistan olarak bu farkındalığa sahip olduğumuzu; gerekli adımları atacak irade ve kararlılığı taşıdığımızı bugün burada bir kez daha herkese göstermiş oluyoruz. Bu titiz ve suçla mücadeleye odaklı örnek yaklaşımı bütün pazar ve geçiş ülkelerinden görmek en büyük temennimizdir."

Ersoy, kültürel mirasın korunmasının bütün ülkeler için öncelikli bir amaç olması ve bu amaç doğrultusunda sonuç odaklı uluslararası koordinasyon ve işbirliği tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Ersoy daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Anadolu'nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Yunanistan'da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı bugün vatanımıza getirdik. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni'ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.