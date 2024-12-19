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        Anasayfa Video Eğlence Mufasa: Aslan Kral ve Şımarık sinemada! Uçmak “Hazerfan Ahmed Çelebi ve Apsolit tiyatroda! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Mufasa: Aslan Kral ve Şımarık sinemada! Uçmak "Hazerfan Ahmed Çelebi ve Apsolit tiyatroda! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Aralık 2024 - 15:26 Güncelleme: 20 Aralık 2024 - 10:54

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında, “Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)” animasyon film kategorisinde dikkat çekerken, yerli filmler arasında da Onur Ünlü'nün “Şımarık” filmi öne çıkıyor. Aksiyon gerilim izlemek isteyenler için “Düzen (The Order)” ve “On Saniye” filmleri öne çıkarken, “Akıldan Kalbe” de dram kategorisinde beyaz perdede olacak.

        Haftanın tiyatro önerileri arasında; AKM’de 20-21-22 Aralık’ta Hazerfan Ahmed Çelebi’nin hayatını izleyeceğimiz “Uçmak” oyunun yanı sıra, 22 Aralık’ta BOA Sahne’de “Karanlık Şarkılar” oyunu ve 28 Aralık'ta Kumbaracı50'de prömiyerini yapacak “Apsolit” oyunu yer alıyor. Fazıl Say’ın 21 Aralık’ta Wolksvagen Arena’da vereceği konserin yanında, Bostancı Gösteri Merkezi’nde 26 Aralık’ta Hogwarts Senfoni Gösterisi’yle Harry Potter dünyasına müzikal yolculuk bu haftanın konser önerileri arasında yer alıyor. Öte yandan 26 Aralık’ta sona erecek Álvaro Trabanco’nun fotoğraf sergisi İFSAK’ta ziyaret edilebilecek. Zeynep Güler Özgörüş’ün Gama Gallery’deki “Acelen Ne?” sergisi de 28 Aralık’ta sona erecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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