Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 836'ya sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 175'e yükseldi.

ÜNLÜ ANZER BAL MARKASINDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Listede süzme baldan zeytinyağına kıymadan yoğurda kekikten kaşar peynire dana sucuktan haşlanmış köfteye birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.

18 Kasım'da taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda toplam 29 marka bulunuyor. Listede 10 markanın süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapıldığı görülürken bu markalar arasında ünlü Anzer Balcısı Pervari Bal Abalı ve Mutlu Kovan da yer aldı. REKLAM Bal Baharat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait Tahmis marka kekikte yabancı madde tespit edildi. Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:

DANA KABURGA VE SUCUKTA DOMUZ ETİ ÇIKTI 18 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 6 marka bulunuyor. Listede kıymalı börekten aromalı şekerlemeye dana sucuktan dana kavurmaya kadar birçok ürün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yer aldı. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunmasının ardından market ve şarküteride satışa sunulan Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında da 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.