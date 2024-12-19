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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı - Alışveriş Haberleri

        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek listesine yeni ürünler eklendi. Köfteci Yusuf'un ardından bir işletmenin daha dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi. Yeni listelerde ünlü bal markası olan Anzer Balı'nın süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi. Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı böreğinde ise sakatat ve tek tırnaklı et çıkması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:24
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        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 836'ya sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 175'e yükseldi.

        ÜNLÜ ANZER BAL MARKASINDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ

        Listede süzme baldan zeytinyağına kıymadan yoğurda kekikten kaşar peynire dana sucuktan haşlanmış köfteye birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.

        18 Kasım'da taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda toplam 29 marka bulunuyor. Listede 10 markanın süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapıldığı görülürken bu markalar arasında ünlü Anzer Balcısı Pervari Bal Abalı ve Mutlu Kovan da yer aldı.

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        Bal Baharat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait Tahmis marka kekikte yabancı madde tespit edildi.

        Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:

        DANA KABURGA VE SUCUKTA DOMUZ ETİ ÇIKTI

        18 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 6 marka bulunuyor. Listede kıymalı börekten aromalı şekerlemeye dana sucuktan dana kavurmaya kadar birçok ürün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yer aldı.

        Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunmasının ardından market ve şarküteride satışa sunulan Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında da 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.

        Bu markalar arasında Meşhur Sarıyer Börekçi'sinin kıymalı böreğinde sakatat (taşlık) ve tek tırnaklı et çıkması da dikkat çekti.

        Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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