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        Haberler Dünya Bakan Fidan açıklamalarda bulundu | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan YPG'ye operasyon iddialarını yanıtladı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, "YPG'nin Batı'ya kendini zararsız gibi tanıtıyor ve DEAŞ'la savaşan bir grup gibi gösteriyor ancak bu kendilerini gizlemek için kullandıkları bir yöntemdir. YPG, PKK'nın bir uzantısıdır" dedi. Bakan Fidan YPG'ye yönelik operasyon iddialarıyla ilgili olarak ise ""Bu şu anda birincil olarak Şam'daki yönetimin konusudur. Onlar bu konuyu değerlendirdiklerinde gereğini yapacaktır. Bu sebeple bizim müdahil olmamıza gerek kalmayacak." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 23:58 Güncelleme: 19.12.2024 - 00:58
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        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Cezire'nin İngilizce kanalına konuk oldu. Yapılan röportajın ana maddelerini Suriye ve YPG terör örgütü oluşturdu.

        Bakan Fidan, "YPG'nin Batı'ya kendini zararsız gibi tanıtıyor ve DEAŞ'la savaşan bir grup gibi gösteriyor ancak bu kendilerini gizlemek için kullandıkları bir yöntemdir. YPG, PKK'nın bir uzantısıdır" dedi.

        Bakan Fidan, YPG'ye yapılacak olası bir operasyona ilişkin "Bu şu anda birincil olarak Şam'daki yönetimin konusudur. Onlar bu konuyu değerlendirdiklerinde gereğini yapacaktır. Bu sebeple bizim müdahil olmamıza gerek kalmayacak." dedi

        Bakan Fidan, Suriye'nin bölünmemesi gerektiğini ve hiçbir etnik unsurun yerinden edilmemesi ve dağıtılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Fidan ayrıca, Kürtlerin de sivil unsurlar olarak Suriye'nin üniter yapısında temsil edilmesinde bir sorun olmayacağını kaydetti.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca Kürt sivillerin de nerede yaşıyorsa orada yaşamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

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        Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Fidan, "Bizim Suriye'de bulunma sebebimiz daha fazla göçü engellemektir. Şu an muhaliflerin kontrolünde 5 milyondan fazla insan yaşıyor." dedi.

        Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de anahtar konuma sahip olduğuna ilişkin yorumlarla ilgili de değerlendirmede bulunarak "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin sorumluluğu artmıştır. Sahip olduğumuz nüfuzu yardımlaşma için kullanacağız." dedi

        Suriye'deki muhalif grupların bir iç çatışma içine girip girmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Fidan "Çatışma en son görmek istediğimiz şey. Bütün muhalif gruplara yapıcı davranmalarını tavsiye ediyoruz. Suriye halkının acil ihtiyaçları artık ertelenemez." dedi

        Bakan Fidan, İran ve Rusya'nın Suriye'deki varlıklarıyla ilgili olarak ise "Varlıklarının devamı ile ilgili herhangi bir garanti veremem. Bu tamamen Şam'daki yeni yönetimin inisiyatifinde olan bir konudur." dedi

        Hakan Fidan, ABD'nin YPG ile olan ilişkilerine de değinerek "ABD'nin YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye ile ABD arasında bir çatışma olmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu işi diyalogla çözmeye çalışıyoruz." dedi.

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