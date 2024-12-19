İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekânında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili Dilan Polat ile Sıla Doğu hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede yer alan bilirkişi inceleme raporuna göre, görüntülerde müzik eşliğinde dans edildikten sonra Dilan Polat'ın, Sıla Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü ifade edildi.

Sanık Dilan Polat, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Dilan Polat, yanağından öpeceği sırada ablasının bir anda döndüğünü, bu nedenle böyle bir durumun yaşandığını savundu. Polat, aralarında abla - kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki olacağının düşünülemeyeceğini belirterek; "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Savcılık, sanık Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.