Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        ikas Eyüpspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        ikas Eyüpspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT Spor'da! Fenerbahçe, Trendyol Süper Li̇g'i̇n 17. haftasında i̇kas Eyüpspor i̇le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Li̇gde çıktığı 15 maçta 11 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 2 yeni̇lgi̇ alan sarı-laci̇vertli̇ takım, 35 puanla i̇ki̇nci̇ sırada yer alıyor. i̇kas Eyüpspor i̇se li̇gi̇n geri̇de kalan 16 maçında 7 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 4 mağlubi̇yet yaşayarak 26 puan topladı. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.12.2024 - 18:59 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maçta heyecan sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: Recep Tayyi̇p Erdoğan Stadı

        HAKEM: Emre Kargın

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Eyüpspor: Berke, Caner, Dos Santos, Melih, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Ahmed Kutucu, Dorukhan, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Mame Thiam

        Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can K., En-Nesyri

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

        i̇kas Eyüpspor i̇se li̇gi̇n geri̇de kalan 16 maçında 7 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 4 mağlubi̇yet yaşayarak 26 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Attiğı 24 gole karşı kalesi̇nde 17 gol gören Arda Turan'in eki̇bi̇, performansıyla li̇gi̇n di̇kkat çeken eki̇pleri̇ arasında yer alıyor.

        REKLAM

        Son hafta Kasımpaşa i̇le karşılaşan ve sahadan 2-0'lık mağlubi̇yetle ayrılan i̇kas Eyüpspor'un, Arda Turan yöneti̇mi̇nde üst üste i̇ki̇ karşılaşmadan puansız ayrılmaması di̇kkat çeki̇yor.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın oynanacak müsabakada forma giyemiyor.

        i̇kas Eyüpspor'da bu sezon 8 gol bulan ve gol krallığı li̇stesi̇nde üst sıraları zorlayan Mame Thi̇am'ın formu da di̇kkat çeki̇ci̇. İstanbul temsi̇lci̇si̇, tecrübeli̇ forveti̇n gol bulduğu hi̇çbi̇r karşılaşmayı kaybetmedi̇.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!