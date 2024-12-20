ikas Eyüpspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
ikas Eyüpspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT Spor'da! Fenerbahçe, Trendyol Süper Li̇g'i̇n 17. haftasında i̇kas Eyüpspor i̇le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Li̇gde çıktığı 15 maçta 11 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 2 yeni̇lgi̇ alan sarı-laci̇vertli̇ takım, 35 puanla i̇ki̇nci̇ sırada yer alıyor. i̇kas Eyüpspor i̇se li̇gi̇n geri̇de kalan 16 maçında 7 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 4 mağlubi̇yet yaşayarak 26 puan topladı. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Recep Tayyi̇p Erdoğan Stadı
HAKEM: Emre Kargın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Eyüpspor: Berke, Caner, Dos Santos, Melih, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Ahmed Kutucu, Dorukhan, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Mame Thiam
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can K., En-Nesyri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
i̇kas Eyüpspor i̇se li̇gi̇n geri̇de kalan 16 maçında 7 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 4 mağlubi̇yet yaşayarak 26 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Attiğı 24 gole karşı kalesi̇nde 17 gol gören Arda Turan'in eki̇bi̇, performansıyla li̇gi̇n di̇kkat çeken eki̇pleri̇ arasında yer alıyor.
Son hafta Kasımpaşa i̇le karşılaşan ve sahadan 2-0'lık mağlubi̇yetle ayrılan i̇kas Eyüpspor'un, Arda Turan yöneti̇mi̇nde üst üste i̇ki̇ karşılaşmadan puansız ayrılmaması di̇kkat çeki̇yor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın oynanacak müsabakada forma giyemiyor.
i̇kas Eyüpspor'da bu sezon 8 gol bulan ve gol krallığı li̇stesi̇nde üst sıraları zorlayan Mame Thi̇am'ın formu da di̇kkat çeki̇ci̇. İstanbul temsi̇lci̇si̇, tecrübeli̇ forveti̇n gol bulduğu hi̇çbi̇r karşılaşmayı kaybetmedi̇.