Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde sıcak gelişme!
Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldızın transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, Anderson Talisca konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı futbolcunun transferinde önemli aşama kat etti.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki Brezilyalı '10 numarayı' kiralamak için Al Nassr ile prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Talisca'yı da maaş konusunda ikna etmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin ocak ayında aradaki ufak pürüzleri de giderip transferi resmen açıklaması bekleniyor.
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, 2021 yılından bu yana ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyiyor.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca, bu sezon görev yaptığı 19 resmi maçta 8 gol kaydetti.
MERİH DE GÜNDEMDE
10 numara sorununu Talisca ile çözmek üzere olan Fenerbahçe, bununla birlikte stopere de takviye yapmayı planlıyor.
Stoper için ilk aday Merih Demiral... Milli stoper Merih Demiral, altyapısından çıktığı Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor ancak yıllık kazancının 12 milyon euro seviyelerinde olması sarı-lacivertliler için sorun teşkil ediyor.