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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Kendi hayalinin ürünüdür! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Kendi hayalinin ürünüdür!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Koç, sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, "Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi." diyen Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:13
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        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

        Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

        "Galatasaray Kulübü Başkanı Sn. Dursun Özbek’in dün yaptığı açıklama üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zaruri olmuştur.

        İlgili açıklamada benimle olduğunu iddia ettiği bir diyalogdan bahseden; “Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi.” diyen Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür.

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        Resmi olarak tam beş kez davet ettiğimiz ‘canlı yayında karşılıklı görüşme’ teklifimize yönelik kendisinden hiçbir dönüş ve yanıt gelmemiştir.

        Bahsettiği bu son diyalog da hiçbir gerçeklik payı olmayan, kesinlikle yaşanmamış bir olaydır.

        Bugüne kadar Sn. Özbek ile birebirde hiçbir görüşme ve konuşmamız olmamış, görüşmelerimizde her zaman başka kişiler de mevcut olmuştur.

        Dolayısıyla, kendisinden ricam yaşandığını iddia ettiği bu diyaloğa dair tarih, yer ve bulunan insanlar dahil verebileceği tüm detayları net şekilde açıklamasıdır.

        Ne yazık ki, olmayan bir şey üzerinden tüm kamuoyunu yanıltmak ve hiç yaşanmamış bir şeyi gerçekmiş gibi milyonlara sunmanın kendisi açısından bir alışkanlık haline geldiği pek çok örnekte görülmektedir.

        Bu son iddiası da külliyen bir yalandır.

        Ayrıca bu vesile ile bizzat kendisinin oluşturduğu bu gündemin üzerine;

        Kendisinin de konuşmak istediği konular dahil olmak üzere, kamuoyunun merak ettiği her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, açıkça ve mertçe tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına, kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğimi belirtmek istiyorum.

        Bu konuda geçmiş örneklerde olduğu gibi yine geri adım atılmamasını temenni ediyorum.

        Ali Y. Koç"

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray ile Fenerbahçe başkanları arasında uzun zamandır devam eden canlı yayına çıkma polemiği Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı açıklamalarla yeni bir boyuta taşındı. Özellikle geride kalan 2 sezonda 2 kulüp arasında tansiyonun yükseldiği dönemlerde, Ocak 2023'te başlayıp sonuncusu 5 Şubat 2024'te olmak üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e toplamda 5 kez canlı yayına çıkma davetinde bulundu.

        Koç, bu çağrılarda "İstediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" dedi. Hatta GSTV'ye dahi çıkma ya hazır olduğunu aktardı. Dursun Özbek ise Ocak 2023'teki ilk çağrıya bu tip yaklaşımların Türk futboluna faydası olmayacağını dile getirerek, "Biz rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" yanıtını verdi.

        Dursun Özbek son olarak Alucra Kalkınma Vakfı'nın İstanbul Kağıthane Yeni Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulunda bu konuyu gündeme getirdi. Giresun'un bir ilçesi olan Alucra'dan gelenlerin buluştuğu kongrede kürsüye çıkan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen bir diyaloğu şu sözlerle ifade etti:

        "Kendisine 'Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım' dedim. Kendisi kabul etmedi."

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