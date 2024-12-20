Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!

Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik 'Zincir Operasyonu'na dair detaylara ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre 34'ü kamu görevlisi toplam 114 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin de belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı ortaya çıktı.

HER İŞLEM BAŞINA RÜŞVER ALMIŞLAR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Gümrük İdaresi'nde görevliler tarafından iş sahiplerinden rüşvet alındığı bilgisi sonrası harekete geçti. REKLAM Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip başlatıldı.

'Zincir' adlı verilen 10 aylık kapsamlı çalışma sonucunda; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halindeyse işin önemine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.