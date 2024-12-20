Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu - Magazin haberleri

        Ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu

        Sosyal medyada; ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkekleştirme' akımı başladı. Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli'nin ardından bu kez de Ajda Pekkan, Hülya Avşar ile Tuba Büyüküstün gibi ünlüler 'erkek'leştirildi. Bergüzar Korel,'Erkek'leştirilmesi hakkında yorumda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bergüzar Korel, 'erkek' haline kayıtsız kalmadı.

        2

        Ünlü oyuncu; "Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu mesajım kutum. Yüreğime indi, herkes bana bunu yollamaya başladı. Sandım ki hacklendim" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

        3

        Hülya Avşar

        4

        Hülya Avşar

        5

        Tuba Büyüküstün

        6

        Tuba Büyüküstün

        7

        Ajda Pekkan

        8

        Ajda Pekkan

        9

        Ezgi Mola

        10

        Ezgi Mola

        11

        İrem Derici

        12

        İrem Derici

        13

        Yıldız Tilbe

        14

        Yıldız Tilbe

        15

        Özgü Namal

        16

        Özgü Namal

        17

        Fahriye Evcen

        18

        Fahriye Evcen

        19

        Merve Boluğur

        20

        Merve Boluğur

        21

        Hadise

        22

        Hadise

        23

        Serenay Sarıkaya

        24

        Serenay Sarıkaya

        25

        Meryem Uzerli

        26

        Meryem Uzerli

        27

        Beren Saat

        28

        Beren Saat

        29

        Hazal Kaya

        30

        Hazal Kaya

        31

        Özge Özpirinçci

        32

        Özge Özpirinçci

        33

        Hande Erçel

        34

        Hande Erçel

        35

        Sezen Aksu

        36

        Sezen Aksu

        #Tuba Büyüküstün
        #Ajda Pekkan
        #Hülya Avşar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?