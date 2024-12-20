Ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu
Sosyal medyada; ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkekleştirme' akımı başladı. Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli'nin ardından bu kez de Ajda Pekkan, Hülya Avşar ile Tuba Büyüküstün gibi ünlüler 'erkek'leştirildi. Bergüzar Korel,'Erkek'leştirilmesi hakkında yorumda bulundu
Bergüzar Korel, 'erkek' haline kayıtsız kalmadı.
Ünlü oyuncu; "Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu mesajım kutum. Yüreğime indi, herkes bana bunu yollamaya başladı. Sandım ki hacklendim" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.
Hülya Avşar
Hülya Avşar
Tuba Büyüküstün
Tuba Büyüküstün
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan
Ezgi Mola
Ezgi Mola
İrem Derici
İrem Derici
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe
Özgü Namal
Özgü Namal
Fahriye Evcen
Fahriye Evcen
Merve Boluğur
Merve Boluğur
Hadise
Hadise
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Meryem Uzerli
Meryem Uzerli
Beren Saat
Beren Saat
Hazal Kaya
Hazal Kaya
Özge Özpirinçci
Özge Özpirinçci
Hande Erçel