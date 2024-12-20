Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Anaokulu'nun bitişiğinde bulunan kazan dairesinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Kazan dairesi çalışanının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada tedbir amaçlı aynı bahçede yer alan anaokulu, ilkokul ve ortaokulu öğrencileri bahçeye çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kazan dairesinde zarar meydana geldiği görüldü. Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI"

Yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü okulun Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Geçmiş, "Ana sınıfı bölümümüzün kazan dairesinde bir yangın çıktı. Olumsuz herhangi bir şey yok. Her türlü önlem alındı. İtfaiyemiz, ambulansımız geldi. Çocuklarımızdan yana hiçbir sıkıntımız yok. Öğretmenlerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Çok şükür can kaybımız olmadı" dedi.