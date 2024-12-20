Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi

Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan ve bir kez daha ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Truth Social platformunda yeni dönemde AB ile ilişkilere dair ipuçları verdi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yapan Trump "Avrupa Birliği’ne, ABD ile olan muazzam açığını, petrol ve gazımızın büyük ölçekli satın alımıyla kapatmaları gerektiğini söyledim. Aksi takdirde her şey gümrük tarifesi olacak" diye yazdı.