Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başlıyor. 13 yıllık iç savaşın sona ermesiyle milyonlarca Suriyeli mülteci ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Avrupa'da en çok Suriyeli mülteci ev sahipliği yapan Almanya'da da "Suriyeler giderse" paniği başladı.

2014'ten bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği Almanya'da mülteciler, Alman ekonomisinin temel taşı haline geldi. Ancak 700 bin Suriyeli hala çeşitli sığınmacı türleri altında Bazıları mülteci olarak kayıtlı, bazılarına siyasi sığınma hakkı verildi ve birçoğu da ülkeleri güvenli olmadığı için 'ikinci koruma' altında.

Almanya, Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla mültecilerin ani dönüşü konusunda endişeli. Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'da 213 bini aşkın kayıtlı çalışan Suriyeli var, bu Suriyelilerin 80 bini iş gücü sıkıntısı yaşanan mesleklerde çalışıyor. SCHOLZ'DAN MESAJ Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada buna değinerek, "entegre" Suriyeli mültecilerin Almanya'da "hoş karşılandığını" vurguladı. Scholz paylaşımında, "Burada çalışan ve iyi entegre olmuş herkes Almanya'da hoş karşılanıyor ve öyle kalmaya devam edecek" dedi ve "Son zamanlardaki bazı açıklamalar Suriye kökenli vatandaşlarımızı huzursuz etti" diye ekledi.

REKLAM Scholz'un açıklamaları, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından aşırı sağcı muhafazakarların mültecileri geri gönderme çağrılarına yanıt olarak geldi. AfD partisinin Şansölye adayı Alice Weidel, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Artık kimseyi kabul etmeyeceğiz!" dedi. Göçmenler konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen aşırı sağcı AfD, 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan Almanya erken meclis seçimleri öncesinde anketlerde ikinci sıraya yükseldi.

Muhafazakar parlamento bloğunun önde gelen liderlerinden Jens Spahn, uçak kiralamayı ve "Suriye'ye geri dönmek isteyen herkese" bin euro teşvik teklif etmeyi önerdi. 75 BİN 500 SURİYELİ ALMAN VATANDAŞLIĞI ELDE ETTİ Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne göre, 2024 yılının ortalarına kadar 75 bin 500 Suriyeli Alman vatandaşlığı elde etti ve vatandaş olmadan önce Almanya'da ortalama 6,8 yıl geçirdi. Bu kişiler artık Alman vatandaşı olsa da, birçok Suriyeli mülteci vatandaşlıktan yoksun kalmaya devam ediyor.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İŞGÜCÜ AÇIĞINI KÖTÜLEŞTİREBİLİR 13 Aralık'ta yayınlanan çalışman, Suriyeli mültecilerin Almanya'dan ülkelerine dönüşünün, özellikle sağlık, ulaştırma ve lojistik olmak üzere temel sektörlerdeki işgücü açığını daha da kötüleştirebileceğini ortaya koydu. REKLAM İstihdam Çalışmaları Enstitüsü, nitelikli işgücü açığı sıkıntısı çeken Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetleri, lojistik ve ulaştırma gibi işgücü açığıyla karşı karşıya olan endüstrilerde önemli roller oynadığını vurguladı.

Çalışmada, mültecilerin dönüşünün genel ekonomiyi büyük ölçüde etkilemeyebileceğinin altı çizildi. Suriyeli işçiler şu anda Almanya'nın işgücünün yüzde 0,6'sını, yaklaşık 287 bin kişiyi oluşturuyor (vatandaşlığa geçen Suriyeli Almanlar dahil edildiğinde bu oran yüzde 0,8'e çıkıyor). 2015'ten sonra gelen birçok Suriyeli hala iş piyasasına girmek için eğitim veya mesleki eğitim alıyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DE ENDİŞE ARTTI Suriyeli mültecilerin dönüşüyle ​​ilgili sağlık sektöründe de bazı endişeler var. Alman Hastane Federasyonu Başkanı Gerald Gas, özellikle küçük kasaba hastanelerinde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde etkili olan Suriyeli doktorların potansiyel kaybı konusunda uyarıda bulundu. Der Spiegel'in haberine göre, şu anda Almanya'da 5 bin 758 Suriyeli doktor çalışıyor ve bunların çoğu, yerlerine yenilerinin getirilmesinin zor olacağı kırsal alanlarda.

Alman basını, Suriyeli mültecilerin potansiyel göçünün yaşlı bakım hizmetlerinde de sıkıntı yaratabileceğini yazdı. TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN SAYISI Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından en çok Suriyeliye kapısını açan ülke Türkiye oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada şu anda ülke genelinde toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli'nin bulunduğu bilgisini paylaştı.

14 Aralık günü konuşan Bakan Yerlikaya, "Şu an ülkemizde 1 milyon 247 bin 432 Halepli, 189 bin 673 İdlibli, 107 bin 103 Deyrizorlu, 104 bin 129 Hamalı, 97 bin 121 Hasekeli, 89 bin 228 Şamlı, 84 bin 913 Rakkalı, 70 bin 886 Humuslu, 31 bin 60 Lazkiyeli, 39 bin 500 diğer illerden ve 877 bin 216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere, Türkiye'de toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunuyor." dedi.

Bakan Yerlikaya, Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayılarını da paylaştı. Yerlikaya, "9 Aralık tarihinde 1259 Suriyeli, 10 Aralık tarihinde 1669 Suriyeli, 11 Aralık tarihinde 1293 Suriyeli, 12 Aralık tarihinde 1553 Suriyeli, 13 Aralık tarihinde 1847 Suriyeli. Göç yönetimini, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz." dedi.