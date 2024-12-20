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        Haberler Gündem Güncel Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!

        Antalya'nın ünlü Lara Plajı'nda inşa edilen kaçak yapı görenleri hayrete düşürdü. Yapının ise 'Denize bir adım' sloganıyla kiralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:37
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        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
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        Antalya'nın ince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen yapı, internetten 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla günlük kiralanıyor.

        DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor.

        Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti.

        Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı. İnternette 'Denize günaydın' başlığıyla günlüğü 4 bin 560 liradan satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

        Sitede satışa sunulan yapı için 'Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez' açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi. Belediye yetkilileri, kendilerine konuyla ilgili bir ihbar gelmediğini, gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

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