Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme kavgasında polisten ünlü mimara silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Yol verme kavgasında polisten ünlü mimara silahlı saldırı!

        86 yaşındaki tanınmış Mimar Turgut Toydemir, yol verme kavgasında polis memuru olduğu ortaya çıkan S.Ç. isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Toydemir, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 19.12.2024 - 23:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü Mimar Turgut Toydemir, İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi’nde trafikte çıkan tartışmada polis memuru olduğu ortaya çıkan şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

        TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHINI ÇEKTİ

        Ekol TV'nin haberine göre, Kavacık’ta saat 19 sıralarında meydana gelen olayda 86 yaşındaki Mimar Turgut Toydemir ile polis memuru S.Ç.’nin araçları seyir halinde iken trafikte tartışma yaşandı. S.Ç. aracı durdurmak isterken Toydemir’in durmaması üzerine S.Ç. silahıyla araca doğru ateş etti.

        TURGUT TOYDEMİR AĞIR YARALANDI

        Toydemir’e silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Toydemir’e çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirirken Turgut Toydemir ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        YAKALANAN POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

        Silah ile birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. ise gözaltına alındı. Toydemir’e silahlı saldırıda bulunan polis memuru S.Ç. açığa alınırken hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.

        TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

        1938 yılında İstanbul’da doğan Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi'nde yüksek lisans yaptı.

        Turgut Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Toydemir, 1961 yılında İstanbul’da kurduğu mimarlık ofisi ile 1961-2018 Türkiye ve diğer ülkelerde 20 milyon metrekareyi aşan binin altında proje gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        ABD'den Şam'a ziyaret
        ABD'den Şam'a ziyaret
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!