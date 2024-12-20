İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlığı! "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"

İstanbul Havalimanı'nda kış ayında meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları ve kar yağışının uçuş trafiğini etkilememesi için havalimanı işletmecisi İGA, 404 personel ve 179 araçla mücadele için hazırlıkları tamamladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, karla mücadele yapılacak çalışmalar ve kullanılacak araçlarla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi.

İGA, karla mücadelede kapsamında kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1750 ton sıvı (potasyum asetat), 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı. Kar ve buzla mücadele amacıyla hareket sahası yedi söktüre bölünerek her sektöre bir ‘karla mücadele filosu’ yerleştirildi. REKLAM Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarına komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi. Toplam 12 milyon metrekarelik bir alanda yapılması planlanan karla mücadelede pist, taksiyolu, Asfalt ve beton kaplı apron alanları, apron servis yolları ve çevre yolu karla mücadele alanı olarak belirlendi.

EKİPLERİMİZ TOPLAM 10 BİN 500 SAAT EĞİTİM GÖRDÜ Havalimanı apronunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, “Her sene olduğu gibi bu sene de kış hazırlarımızı tamamladık. Personellerimizin eğitimleri tamamlandı. Karla mücadelede yeni araçlarımız geldiği için bu sene eğitimlerimizi biraz daha fazlalaştırdık. Şu an yeni araçlarla birlikte 10 bin 500 saatlik bir eğitimimiz var bu eğitimin 8 bin 500 saati pratik geri kalanı ise teorik eğitimleri tamamladık. 404 personelimizle hazır durumda bekliyoruz, kış alarmı kar alarmı geldikten sonra personellerimiz 12 saat önceden havalimanına davet edip hazırlıklara burada başlıyoruz. İnşallah geçen sene ki gibi kolay bir kış geçer” dedi.