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        Haberler Gündem Güncel Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok! | Son dakika haberleri

        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!

        İstanbul Sarıyer'de 23 Kasım'da suya düşen Ayşe Can ile ablasını kurtarmak için arkasından atlayan Velat Can adlı kardeşleri arama çalışmaları, Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasında sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:46
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        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
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        Olay, İstanbul Sarıyer'de bulunan Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım'da meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre, fotoğraf çekmek isteyen 29 yaşındaki Ayşe Can, dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören 23 yaşındaki Velat Can ise arkasından denize atladı. 2 kardeş kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu.

        HERHANGİ BİR İZ YOK

        İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, İBB İSAK ve deniz polisi, arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında 2 kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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        Yurt dışında yaşayıp, tatil amacıyla Türkiye'ye gelen 2 kardeşin kaybolmadan önceki son anları, çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÇANAKKALE'DE ARANIYORLAR

        İki kardeş için Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasında başlatılan arama çalışmaları da, 4 gündür devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

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