Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!

Olay, İstanbul Sarıyer'de bulunan Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım'da meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, fotoğraf çekmek isteyen 29 yaşındaki Ayşe Can, dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören 23 yaşındaki Velat Can ise arkasından denize atladı. 2 kardeş kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu.

HERHANGİ BİR İZ YOK

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, İBB İSAK ve deniz polisi, arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında 2 kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.