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        Anasayfa Video 20 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Aralık 2024 - 16:51 Güncelleme: 20 Aralık 2024 - 17:32

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Mısır ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın açıklamaları için “Doğru söze ne denir?” dedi, Hakan Fidan’ın Suriye’ye gideceğini açıkladı

        * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını belirtti

        * Yol verme kavgasında polis memuru olduğu ortaya çıkan S.Ç. isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan 86 yaşındaki tanınmış Mimar Turgut Toydemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 

        * Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

        * Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen Ferdi Tayfur, açıklamada bulunarak sevenlerine sağlığının çok iyi olduğunu bildirdi; "Ben çok iyiyim" dedi

        * İBB,  işaret dili için 200 saat ve 7 ay sürecek bir eğitim programı başlattı

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