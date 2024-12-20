Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Mısır ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın açıklamaları için “Doğru söze ne denir?” dedi, Hakan Fidan’ın Suriye’ye gideceğini açıkladı

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını belirtti

* Yol verme kavgasında polis memuru olduğu ortaya çıkan S.Ç. isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan 86 yaşındaki tanınmış Mimar Turgut Toydemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

* Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

* Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen Ferdi Tayfur, açıklamada bulunarak sevenlerine sağlığının çok iyi olduğunu bildirdi; "Ben çok iyiyim" dedi

* İBB, işaret dili için 200 saat ve 7 ay sürecek bir eğitim programı başlattı