20 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Mısır ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın açıklamaları için “Doğru söze ne denir?” dedi, Hakan Fidan’ın Suriye’ye gideceğini açıkladı
* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını belirtti
* Yol verme kavgasında polis memuru olduğu ortaya çıkan S.Ç. isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan 86 yaşındaki tanınmış Mimar Turgut Toydemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
* Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu
* Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen Ferdi Tayfur, açıklamada bulunarak sevenlerine sağlığının çok iyi olduğunu bildirdi; "Ben çok iyiyim" dedi
* İBB, işaret dili için 200 saat ve 7 ay sürecek bir eğitim programı başlattı