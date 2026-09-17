Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri: Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması, SPK'dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı, Mehmet Uçum'dan seçim tarihi açıklaması, İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı stadyumlar belli oldu

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDEN FON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir" denildi.

Sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada "Piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TCMB'DEN LİKİDİTE ADIMI

Açıklamanın ardından Merkez Bankası'nda likidite adımı geldi. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılacağını açıkladı.

EMLAK KATILIM'DAN BİREVİM VE KATILIMEVİM HAMLESİ

Hemen ardından da Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

SPK’DAN 7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARINA TASFİYE KARARI

Öte yandan SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak kredili işlemlerde özkaynak koruma oranında geçici esneklik sağlarken, 7 portföy şirketi tarafından kurulan bazı yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar verdi.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ

Dünü düşüşle kapatan Borsa İstanbul, tüm bu gelişmelerin ardından yükselişe geçti. BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi aştı.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Öte yandan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dosyaya takipsizlik kararı veren başsavcı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi.

MSB'DEN YUNAN BAŞBAKANI'NA TEPKİ

Bugün ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası ziyaretine tepki gösterildi. Açıklamada, "Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir" denildi. Diğer yandan Tunceli'de görev yapan 51. Komando Tugayı, Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldı.

MEHMET UÇUM'DAN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" dedi.

AB KANADA'YA "ORTAK ÜYELİK" TEKLİF ETTİ, ABD BAŞKANI TRUMP 'GÜLÜNÇ' BULDU

Avrupa Birliği'nin Kanada'ya "ortak üye" olma önerisi, Kanada Başbakanı Carney'den destek bulurken ABD Başkanı Trump'tan tepki geldi. Trump, öneriyi "gülünç" olarak nitelendirerek Avrupa'ya ek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu.

İSPANYA SÜPER KUPASI'NIN OYNANACAĞI STADYUMLAR BELLİ OLDU

İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı stadyumlar belli oldu. Barcelona - Atletico Madrid karşılaşması 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda, Real Madrid - Real Sociedad maçı 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda ve final maçı da 6 Şubat'ta RAMS Park Stadı'nda oynanacak. Bu heyecan HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KADİR İNANIR’IN VASİYETİ ERTELENDİ

Bugün Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30'a ertelendi.