Şam'daki basın toplantısı iptal edildi

Şam'da düzenlenmesi planlanan basın toplantısı güvenlik gerekçeleri nedeniyle iptal edildi
ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomasi heyeti bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Heyetin Suriye'deki yeni hükûmetin yetkilileriyle görüşüp görüşmediği bildirilmezken planlanan basın toplantısı da güvenlik gerekçeleri nedeniyle iptal edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomasi heyeti bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey diplomatı Barbara Leaf'in de içinde bulunduğu diplomasi heyetinin Suriye'de yeni kurulan hükûmetin yetkilileriyle görüşüp görüşmediği belirtilmedi.
Diğer yandan ziyaret sonrası düzenlenmesi planlanan basın toplantısı da güvenlik gerekçeleri nedeniyle iptal edildi.
Şam'daki yeni hükûmetle ilişkilerin kurulabileceğine dair ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların hemen ardından bir diplomasi heyetinin Şam'a ziyarette bulunması ileride atılabilecek adımlar açısından önemli görülüyor.