Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve AB-Türkiye ilişkileri ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin şart olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerken terör örgütü YPG'nin silah bırakması gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.12.2024 - 20:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve AB-Türkiye ilişkileri ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin şart olduğunu vurguladı.

        Bakan Fidan, ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için terör örgütü YPG'nin silah bırakması gerektiğini söyledi.

        Bakan Fidan, görüşmede azınlıklara da siyasi haklarının tanınması gerektiğini bildirdi.

        Bakan Fidan ayrıca Suriyeli mültecilerin güvenli geri dönüşü için adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya'nın öncü bir rol oynamasını beklediğini, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti.

        Görüşmede, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu ve tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini belirtti.

        Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu kaydetti.

        Terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimaline izin verilmeyeceği mesajı

        Bakan Fidan, Alman mevkidaşına, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini ve PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı.

        Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini kaydeden Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğinin altını çizdi.

        Fidan, DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

        Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı

        İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi.

        Fidan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce "kalıcı şekilde sona ermesi için" Türkiye'nin müzakere sürecini desteklediğini vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!