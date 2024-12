UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir

ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ünlü CEO'yu öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, perşembe günü Pennsylvania'da çıktığı mahkemede iade duruşması hakkından feragat ederek, New York'a dönüşünün yolunu açmıştı. New York jürisi, 'terör eylemi olarak cinayet işleme' suçlaması da dahil 11 suçlama yöneltti.