Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız

Husiler ile İsrail arasındaki gerilim her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Husiler tarafından fırlatılan hipersonik balistik füze Tel Aviv'de bulunan bir binaya isabet etmişti.

İsrail ise karşılık olarak Yemen'in başkenti Sana'yı ve liman kenti Hudeyde'yi savaş uçaklarıyla vurmuştu.

Husiler, saldırıya karşılığı bugün insansız hava araçları ile verdi. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Saldırıya Irak'taki İran destekli gruplar da katıldı.