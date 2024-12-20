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        Haberler Dünya Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız | Dış Haberler

        Husiler, Tel Aviv'i insansız hava araçlarıyla vurdu

        Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Açıklama Husilerin Sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Seri'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ta bulunan İran destekli bulunan grupların da yardımıyla Tel Aviv'e bir saldırı düzenlendi. Yahya Seri, "İsrail'le uzun bir savaşa hazırız" derken Husilerin Lideri Abdulmelik el-Husi "İsrail'le açık bir savaşın içindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 19:13 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:13
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        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
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        Husiler ile İsrail arasındaki gerilim her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Husiler tarafından fırlatılan hipersonik balistik füze Tel Aviv'de bulunan bir binaya isabet etmişti.

        İsrail ise karşılık olarak Yemen'in başkenti Sana'yı ve liman kenti Hudeyde'yi savaş uçaklarıyla vurmuştu.

        Husiler, saldırıya karşılığı bugün insansız hava araçları ile verdi. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Saldırıya Irak'taki İran destekli gruplar da katıldı.

        Yahya Seri, İsrail'le uzun bir savaşa hazır olduklarını belirtti. Diğer yandan Husilerin Lideri Abdulmelik el-Husi ise 19 Aralık'ta halka seslendi ve İsrail'le gerilimin artacağını belirtti. Abdulmelik el-Husi "İsrail saldırıları bizi caydıramayacak. Gerilimi artırmaya devam edeceğiz. İsrail'le açık bir savaş durumundayız." dedi.

        Husi ayrıca "Operasyonlarımızın etkisi, düşmanlarımızın açıklamalarıyla da teyit edilmiş durumdadır." diyerek saldırılarının etkili olduğunu iddia etti.

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