İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı

İsrail'in Dera kırsalında sivil halka ateş açması sonucu 1 sivil yaralandı İsrail, Kuneytra'dan sonra Dera kırsalında da ilerliyor. Golan Tepeleri'nin ardında bulunan Yermuk Havzası'nı işgal eden İsrail birlikleri, Dera kırsalında yer alan Sayda el-Golan ve Sahyun kasabalarını da ele geçirmişti. İsrail son iki gün içinde ise Dera kırsalında ilerlemeye devam ediyor. İsrail ordu birlikleri Arap el-Sudi, Şabrak ve Nefa kasabalarını ele geçirdi. Daha güneyde bulunan ve İsrail tarafından işgal edilen Mariya kasabasında ise halk işgale karşı ayaklandı. İsrail Ordusunun sivillerin üzerine açtığı ateş sonucu bir sivil yaralandı.

Habertürk Giriş: 20.12.2024 - 18:32 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:32 facebook

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