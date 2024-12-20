İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı

İsrail'in Dera kırsalında sivil halka ateş açması sonucu 1 sivil yaralandı
İsrail, Kuneytra'dan sonra Dera kırsalında da ilerliyor. Golan Tepeleri'nin ardında bulunan Yermuk Havzası'nı işgal eden İsrail birlikleri, Dera kırsalında yer alan Sayda el-Golan ve Sahyun kasabalarını da ele geçirmişti. İsrail son iki gün içinde ise Dera kırsalında ilerlemeye devam ediyor. İsrail ordu birlikleri Arap el-Sudi, Şabrak ve Nefa kasabalarını ele geçirdi. Daha güneyde bulunan ve İsrail tarafından işgal edilen Mariya kasabasında ise halk işgale karşı ayaklandı. İsrail Ordusunun sivillerin üzerine açtığı ateş sonucu bir sivil yaralandı.
İsrail Baas Rejiminin yıkılması sonrası oluşan güç boşluğundan faydalanarak Suriye'nin güneyini işgal etmeye başladı. İlk önce Hermon Dağı'nı işgal eden İsrail Ordusu daha sonra Kuneytra İl Valiliğini ele geçirerek Dera kırsalında ilerliyor. Mariya Kasabasında bulunan Suriye halkı ise işgale karşı protestolara başladı.
İsrail Ordu güçleri ile karşı karşıya gelen halk mukavemet gösterince İsrail Ordusu halka ateş açtı.
Açılan ateş sonucu bir Suriyeli yaralandı. Halk protesto sonrası düzenlediği basın toplatısında Şam'daki yeni hükûmete seslenerek yardım istedi. Düzenlenen protesto ve olaylar yerel basın tarafından görüntülendi.
İsrail diper yandan Yermuk Havzası'nı da ele geçirerek buradaki El Vahda Barajı'nın kontrolünü sağladı. Bölgedeki önemli su kaynaklarının bulunduğu bir havza olan Yermuk oldukça stratejik bir konumda bulunuyor.
İsrail Ordusu Dera kırsalındaki ilerleyişini bu hafta da sürdürdü. Birlikler; Arap el-Sudi, Şabrak ve Nefa kasabalarını ele geçirerek bölgede önemli bir merkez olan Tasil'e yaklaştı. İsrail Ordusu 2 haftadır ciddi bir engelle karşılaşmadan işgalini sürdürüyor.