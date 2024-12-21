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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 Kemal Sunal filmi

        En iyi 5 Kemal Sunal filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 09:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:08
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        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Hababam Sınıfı’ndan Kapıcılar Kralı’na, Süt Kardeşler’den Tosun Paşa’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 Kemal Sunal filmi’ni anlattı...

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        #Kemal Sunal
        #en iyi kemal sunal filmleri
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