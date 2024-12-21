En iyi 5 Kemal Sunal filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 21.12.2024 - 09:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:08
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Hababam Sınıfı’ndan Kapıcılar Kralı’na, Süt Kardeşler’den Tosun Paşa’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 Kemal Sunal filmi’ni anlattı...
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