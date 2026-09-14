Yeni anne olan Lady Gaga bebeğiyle ilk kez görüntülendi
Altı yıldır birliktelik yaşadığı nişanlısı Michael Polansky ile ilk çocuğunu kucağına aldığı öğrenilen Lady Gaga, yeni doğan bebeğiyle ilk kez görüldü
Lady Gaga, bu hafta nişanlısı Michael Polansky ile ilk çocuklarını kucaklarına aldıkları haberiyle hayranlarını şaşırttı. 40 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ABD'nin San Francisco şehrinde nişanlısıyla birlikteyken yeni doğmuş bebeğini kucağında taşırken fotoğraflandı. Fotoğraflar, çiftin yakın zamanda ebeveyn olduğu haberlerini doğrular nitelikteydi.
Bebek sahibi oldukları öğrenilse de Lady Gaga ve Michael Polansky'nin bebekleriyle ilgili çok az detay açıklandı. Bu da hayranlarının, çiftin bebeklerini ne zaman ve nasıl kucaklarına aldığı konusunda çeşitli soruları dile getirmesine yol açtı. Peki, Lady Gaga hamile miydi?
Sanatçı, hamile olduğunu hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Dolayısıyla çiftin bebeklerine hamilelik, taşıyıcı annelik veya evlat edinme yollarından hangisiyle sahip olduğu bilinmiyor.
Bebeğin adı, cinsiyeti ve kesin doğum tarihi de kamuoyuna açıklanmadı.
People dergisine konuşan bir kaynak, çiftin "ebeveyn olmaktan bahsettiklerinde ikisinin de yüzlerinin ışıldadığını" söyledi. Kaynak ayrıca, Gaga ve Polansky'nin yaz boyunca bebekleriyle vakit geçirmek için işlerinden uzak kaldıklarını da açıkladı.
Lady Gaga ilk çocuğunu nasıl dünyaya getirdiğini açıklamamış olsa da, yıllardır anne olma arzusunu açıkça dile getiriyor. Amerikalı şarkıcı, 2020 yılında InStyle dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olmak için çok heyecanlı olduğunu ve anneliği dört gözle beklediğini söylemişti.
Gaga ve Polansky, Ocak 2025'te Elle dergisine verdikleri bir röportajda çocuk sahibi olma planlarından bahsetmişti. Geleceği için hayallerini anlatırken Gaga, "Ben, Michael ve çocuklarımız" ifadesini kullanmıştı.
Geçen yıl Gaga, Stephen Colbert'in sunduğu The Late Show programına katıldığında da aile kurma arzusunu dile getirmiş, "Aslında istediğim şey anne olmak" demiş ve anneliği "bir sonraki başrolü" olarak tanımlamıştı.
Michael Polansky ile 2020'den bu yana birlikte olan ve 2024'te nişanlanan Lady Gaga, mart ayında verdiği bir röportajda, yakında evleneceklerini duyurmuştu.
İlk kez 2020 yılında Las Vegas'ta bir partide birlikte görüntülenen çift, Super Bowl'da aşklarını resmen ilan etmişti. 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde sahne alan isimlerden biri olan Lady Gaga, Polansky ile nişanlandığını ilk olarak Paris Olimpiyatları'nda açıklamıştı.
Harvard Üniversitesi'nde matematik ve bilgisayar bilimi eğitim alan Polansky, Parker Group'un CEO'su olarak çalışıyor.