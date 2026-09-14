Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Yeni anne olan Lady Gaga bebeğiyle ilk kez görüntülendi

        Yeni anne olan Lady Gaga bebeğiyle ilk kez görüntülendi

        Altı yıldır birliktelik yaşadığı nişanlısı Michael Polansky ile ilk çocuğunu kucağına aldığı öğrenilen Lady Gaga, yeni doğan bebeğiyle ilk kez görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Lady Gaga, bu hafta nişanlısı Michael Polansky ile ilk çocuklarını kucaklarına aldıkları haberiyle hayranlarını şaşırttı. 40 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ABD'nin San Francisco şehrinde nişanlısıyla birlikteyken yeni doğmuş bebeğini kucağında taşırken fotoğraflandı. Fotoğraflar, çiftin yakın zamanda ebeveyn olduğu haberlerini doğrular nitelikteydi.

        2

        Bebek sahibi oldukları öğrenilse de Lady Gaga ve Michael Polansky'nin bebekleriyle ilgili çok az detay açıklandı. Bu da hayranlarının, çiftin bebeklerini ne zaman ve nasıl kucaklarına aldığı konusunda çeşitli soruları dile getirmesine yol açtı. Peki, Lady Gaga hamile miydi?

        3

        Sanatçı, hamile olduğunu hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Dolayısıyla çiftin bebeklerine hamilelik, taşıyıcı annelik veya evlat edinme yollarından hangisiyle sahip olduğu bilinmiyor.

        Bebeğin adı, cinsiyeti ve kesin doğum tarihi de kamuoyuna açıklanmadı.

        4

        People dergisine konuşan bir kaynak, çiftin "ebeveyn olmaktan bahsettiklerinde ikisinin de yüzlerinin ışıldadığını" söyledi. Kaynak ayrıca, Gaga ve Polansky'nin yaz boyunca bebekleriyle vakit geçirmek için işlerinden uzak kaldıklarını da açıkladı.

        5

        Lady Gaga ilk çocuğunu nasıl dünyaya getirdiğini açıklamamış olsa da, yıllardır anne olma arzusunu açıkça dile getiriyor. Amerikalı şarkıcı, 2020 yılında InStyle dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olmak için çok heyecanlı olduğunu ve anneliği dört gözle beklediğini söylemişti.

        6

        Gaga ve Polansky, Ocak 2025'te Elle dergisine verdikleri bir röportajda çocuk sahibi olma planlarından bahsetmişti. Geleceği için hayallerini anlatırken Gaga, "Ben, Michael ve çocuklarımız" ifadesini kullanmıştı.

        Geçen yıl Gaga, Stephen Colbert'in sunduğu The Late Show programına katıldığında da aile kurma arzusunu dile getirmiş, "Aslında istediğim şey anne olmak" demiş ve anneliği "bir sonraki başrolü" olarak tanımlamıştı.

        7

        Michael Polansky ile 2020'den bu yana birlikte olan ve 2024'te nişanlanan Lady Gaga, mart ayında verdiği bir röportajda, yakında evleneceklerini duyurmuştu.

        İlk kez 2020 yılında Las Vegas'ta bir partide birlikte görüntülenen çift, Super Bowl'da aşklarını resmen ilan etmişti. 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde sahne alan isimlerden biri olan Lady Gaga, Polansky ile nişanlandığını ilk olarak Paris Olimpiyatları'nda açıklamıştı.

        8

        Harvard Üniversitesi'nde matematik ve bilgisayar bilimi eğitim alan Polansky, Parker Group'un CEO'su olarak çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lady Gaga
        #bebek
        #anne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber