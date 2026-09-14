Yeni anne olan Lady Gaga bebeğiyle ilk kez görüntülendi

Gaga ve Polansky, Ocak 2025'te Elle dergisine verdikleri bir röportajda çocuk sahibi olma planlarından bahsetmişti. Geleceği için hayallerini anlatırken Gaga, "Ben, Michael ve çocuklarımız" ifadesini kullanmıştı.

Geçen yıl Gaga, Stephen Colbert'in sunduğu The Late Show programına katıldığında da aile kurma arzusunu dile getirmiş, "Aslında istediğim şey anne olmak" demiş ve anneliği "bir sonraki başrolü" olarak tanımlamıştı.