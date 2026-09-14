ABD Başkanı Trump, dizel fiyatlarındaki artışın nedenini Rusya-Ukrayna Savaşı olarak açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığını belirterek, küresel dizel fiyatlarındaki yükselişin temel sebebinin İran değil, Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu söyledi
Giriş: 14 Eylül 2026 - 18:16 Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Trump, Ukrayna’nın Rus enerji hedeflerini vurmamayı, Rusya’nın da aynı şekilde Ukrayna’nın enerji hedeflerine yönelik saldırılardan kaçınmayı kabul ettiğini ifade etti.
ABD Başkanı, dünya genelindeki dizel fiyatlarında yaşanan artışın nedeninin İran olmadığını belirterek, yükselişte en büyük etkenin Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu söyledi.
Trump açıklamasında, “Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı’dır” ifadelerini kullandı.
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