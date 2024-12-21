Hollywood'un 'normal çocukları' ve 'nepo bebekleri'
Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın gözlerden uzak büyüttüğü ve 'normal bir hayat' vermek istediği dört çocuğu, akıllara 'normal' hayat yaşayıp kendi yolunu çizen ünlü çocuklarını, ailesinin şöhretinden yararlanan 'nepo bebekleri' ve şöhretli aileden çıkıp kendi şöhret yolunu çizen isimleri getirdi. İşte Adele'in çalıntı şarkı davası ve kraliyetin gözde ailelerinin yeni yıl kutlamalarıyla haftaya renkli bakış...
Hollywood'un en gözde çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds, evli-mutlu-çocuklu bir tablo çiziyor. Oyuncu çift, dört çocuğunu da kameralardan uzak büyütüyor.
James (9), Inez (8) ve Betty (5) adlarında üç kız ve 2023'ün başlarında kucaklarına aldıkları Olin adında bir erkek çocuk sahibi olan çiftin, şimdiye dek en küçük çocukları hiç fotoğraflanmadı.
İlk iki çocuğu, 2016'da Ryan Reynolds'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildiğinde yapılan törene katıldıklarında bebektiler. Bir daha hiçbir Hollywood etkinliğinde görülmediler. Ancak anne babalarıyla yolda yürürken birkaç kez objektiflere takıldılar ve üçüncü kardeşleri de en fazla yolda bebek arabasında giderken görüntülendi.
Blake ve Ryan çifti, zaman geçtikçe çocuklarını daha da medyanın gözünden kaçırır oldu. Hayatlarını kapalı kapılar ardında yaşayan çift, ancak göstermek istedikleri kadarını kameralara sundu. Bu, özel çaba gerektiren bir tercihti.
Çocukları hakkında nadiren yorum yapan 'Deadpool & Wolverine' filmi yıldızı Ryan Reynolds, bu hafta verdiği bir röportajda, kendisinin ve eşi Blake Lively'nin çocuklarına 'normal bir hayat' vermeye çalıştıklarını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.
Ryan Reynolds, “İkimiz de işçi sınıfı çocukları olarak büyüdük ve onlara çok küçükken 'Aman Tanrım, çocukken asla böyle bir hediyeye sahip olamazdım' veya 'Paket servis falan alma lüksüne asla sahip olamazdım' dediğimi hatırlıyorum" diye konuştu.
Ünlü oyuncu, çocuklarının bu durumun farkında olduklarını belirterek, "Zaten minnettarlıkla dolular ve dünyayı güçlü bir empati duygusuna sahip olacak kadar anlıyorlar" ifadesini kullandı.
NEPO BEBEKLER Mİ, KENDİ YOLUNU ÇİZENLER Mİ?
Reynolds, "Eğer çocuklarımız diğer insanlarla ve diğer çocuklarla empati kurabilirlerse, iyi bir iş yaptığımızı gösterebiliriz" dedi.
Blake ve Ryan çiftinin çocuklarının ne kadar 'normal' olacağını zaman gösterecek. 'Nepo bebekler' olarak ebeveynlerinin şöhretinden yararlandıkları bir hayat çizgisine mi sahip olacaklar, yoksa kendi yollarını mı çizecekler?
Madonna'nın kızı Lourdes'in, Kate Moss'un kızı Lisa'nın, Johnny Depp'in kızı Lily-Rose'un, Heidi Klum’ın kızı Leni'nin, Angelina Jolie'ye asistanlık yapan oğulları Maddox ve Pax'in 'nepo bebekler' olarak şöhret basamaklarını tırmanmaya çalıştıkları bir gerçek.
Bu çocuklar, normal çocuklar gibi değil de kameralar önünde, patlayan flaşlar altında büyümenin belki de doğal olarak nitelendirilebilecek sonucu olarak, yetişkinlik hayatlarına da kameralar önünde devam ediyorlar.
Aile şöhretinden yararlanarak hayatlarını yine şöhretli insanlar olarak sürdüren, ancak sadece bu şöhretin ardına sığınmayıp kendilerine başarılı bir kariyer çizen isimler de çok.
Örneğin Angelina Jolie... Babası da ünlü bir Hollywood yıldızı olan Jon Voight.
Julio Iglesias'ın oğlu Enrique Iglesias, Kirk Douglas'ın oğlu Michael Douglas, ilk akla gelenler...
Ama ünlü bir ailesi olduğu için ünlenen 'nepo bebekler'in aksine kendilerine şöhretten çok uzakta hayat kuran ünlü çocukları da var.
Örneğin Harrison Ford'un kendi restoranını işleten mutfak şefi oğlu, Ben Ford.
Jeff Bridges'in kızları Isabelle Bridges ve Hayley Roselouise Bridges… Isabelle, bir yaşam koçu ve Hayley de kendi şirketinde iç mimar.
Bruce Springsteen'in en küçük oğlu Sam Springsteen, bir itfaiyeci.
KRALİYETTEN PEŞ PEŞE YENİ YIL KARTLARI
Kraliyet ailesinin Noel ve yeni yıl döneminde kendi fotoğraflarıyla bir kutlama mesajı yayımlama geleneği sürüyor. Hem de kraliyet hayranlarının büyük bir merakla beklediği bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.
Şüphesiz kraliyetin en gözde iki ailesi Prens William ve Prens Harry’nin aileleri.
Önce Meghan Markle ve Prens Harry kutlama kartı çıkardı. Birden fazla fotoğrafa yer verilen kartta en dikkat çekeni, çiftin iki çocuğuyla birlikte verdiği samimi poz oldu.
Bu minik fotoğraf, çiftin yıl içinde yaptıkları gezilerde çekilen fotoğraflarının arasında adeta rol çaldı.
Çünkü çiftin çocukları en son, Aralık 2022'de bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Harry ve Meghan belgeselinde kısa bir süre görülmüştü.
Ünlü çift, kızları Lilibet'in ilk net fotoğrafını Haziran 2022'deki birinci doğum gününde paylaşmıştı. 5 yaşındaki oğulları Archie ile 3 yaşındaki kızları Lilibet'in yeni fotoğrafı haliyle büyük ilgi gördü.
Prenses Kate Middleton ve Prens William ise Noel ve yeni yıl kartı paylaşımını daha ağırdan aldı. Belki de merak seviyesinin daha da yükselmesini bekledi.
Beklenen oldu ve o meşhur kart yayımlandı. Ama o da ne? Yeni bir fotoğraf yok ortada. Prenses Kate’in eylül ayında kemoterapisinin bittiğini açıkladığı o sıcak aile görüntülerinin yer aldığı videodan bir görsel vardı kart fotoğrafı olarak.
Ama galiba o videonun en tatlı anıydı.
Prenses Kate, Prens William ile çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis yan yana dizilip birbirlerine sarılarak sıcak gülümsemeleriyle objektife bakıyorlardı.
Yeni bir fotoğraf beklentisi içinde olan kraliyet hayranları için belki hayal kırıklığı yaratan bu fotoğraf, eylül ayında yayınlanan kemoterapinin bitişi klibinde ‘kraliyetin modernleşmesi’ olarak yorumlanan görüntünün bir parçasıydı.
Ona bir kez daha yer verilmesiyle kraliyetin yeni yüzü vurgulanmak istenmiş olabilir. Prens ve Prenses’in kraliyet kuralları gereği birbirlerine mesafeli durdukları resmi görevlerin aksine bu görüntülerde birbirlerine dokunmaları, hatta birbirlerini dudaklarından öpmeleri, kraliyetin modernleşme sinyali olarak algılanmıştı.
ÇALMAYA TENEZZÜL ETMİŞ OLABİLİR Mİ?
Sizce Adele şarkı konusunda hırsızlık yapmış olabilir mi? 'Million Years Ago' şarkısı yıllar önce, Ahmet Kaya’nın 1985 tarihli 'Acılara Tutunmak' şarkısından alıntı olduğu suçlaması yapıldığında, Gülten Kaya, “Dünya çapında birinin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmıyorum” demişti.
Aynı şekilde düşünmeyen Brezilyalı besteci Toninho Geraes, İngiliz şarkıcıya intihal suçlamasıyla dava açmıştı. Brezilya'da yürütülen dava sürerken, mahkemeden çarpıcı bir haber geldi. İhtiyati tedbir kararı gereği şarkı, dünya çapında yayından kaldırılacak.
Karar, Sony ve Universal'in 'Million Years Ago' adlı şarkıyı herhangi bir fiziksel veya dijital platformda kullanma, çoğaltma, dağıtma veya ticarileştirmeyi derhal küresel çapta durdurmalarını içeriyor. Henüz bu durdurma kararı bize kadar ulaşmış görünmüyor, halen dinleyebiliyoruz.
Toninho Geraes, Adele'in 2015 tarihli şarkısının, Brezilyalı şarkıcı Martinho da Vila'nın 1995'teki popüler albümü için bestelediği samba klasiği 'Mulheres'in müziğinden çalıntı olduğunu iddia ediyor. Telif hakkı kaybı için 160 bin dolar manevi tazminat talebinde bulunurken Adele'in şarkısının telif hakkı için de dava açtı.
Sıradan bir dinleyici olarak, Geraes’in şarkısıyla Adele’inki arasında hiçbir benzerlik göremediğimi söylemeliyim.
İlla bir benzerlik arayacaksak, oyumu, Ahmet Kaya'nın şarkısına daha çok benzediği yönünde kullanmak istiyorum.