Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, oyuncu - futbolcu aşkının günümüzdeki en iyi örneklerinden biri.

Birkaç aylık ayrılık yaşadıktan sonra barışarak ilişkilerine ikinci bir şans veren Devrim Özkan ile Lucus Torreira, mutluluklarını, her daim gözler önüne seriyor. Özkan ile Torreira'nın aşkı, ilişkilerde ikinci şansın olabileceğine örnek olarak gösteriliyor.

REKLAM Devrim Özkan'ın Galatasaray'ın her maçını tribünden seyretmesi, Lucas Torreira'nın sahadaki performansına bir hayli olumlu etkide bulunuyor. Bunun son örneği; dün oynanan Galatasaray - Samsunspor maçında gözler önüne serildi.