Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın doğduğu eve gitti

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, liglere verilen milli aranın ardından soluğu sevgilisi Devrim Özkan ile önce Arjantin'de aldı. Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Arjantin'den sonra Uruguay'a geçti. Torreira ile Özkan'a Arjantin yolculukları sırasında Fernando Muslera ve Mauro Icardi de eşlik etti.

Kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra aşklarına ikinci bir şans veren çift, sık sık romantik fotoğraflarını paylaşıyor. Özkan ve Torreira, bu kez yıldız futbolcunun doğup, büyüdüğü evi ziyaret etti. REKLAM