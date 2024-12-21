5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor

İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Salisbury Düzlüğü'nde bulunan 5 bin yıllık tarihi anıt Stonehenge, sırrını korumaya devam ediyor.

Bu yılın başında, merkeze yerleştirilen altar (sunak) taşının 750 kilometre uzaklıktaki İskoçya'nın kuzeydoğusundan sürüklenerek veya yüzdürülerek getirildiğinin ortaya çıkmasından sonra yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

Pearson, taşın uzak bir İskoç anıtından hediye ya da siyasi bir ittifak işareti olarak alınmış olabileceğini belirtti.

Stonehenge konusunda önde gelen bir arkeolog, bu taşların neden bu denli uzun mesafeden getirildiğine dair açıklamada bulundu.

Pearson'un makalesine göre, yapı pek çok açıdan benzersiz. Ancak Britanya veya İrlanda'da başka hiçbir anıtta, bu kadar uzak mesafelerden getirilen taşların olmadığı belirtildi.

Bu nedenle Stonehenge'in dini bir yapı olduğu kadar siyasi bir anıt olarak da görülmesi gerektiğini belirten Parker Pearson, "Stonehenge bir tapınak değil. Takvim değil ve bir gözlemevi de değil" dedi ve ekledi: