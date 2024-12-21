5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Salisbury Düzlüğü'nde bulunan 5 bin yıllık Stonehenge'in, halkları birleştirme amacıyla inşa edildiği öne sürüldü
İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Salisbury Düzlüğü'nde bulunan 5 bin yıllık tarihi anıt Stonehenge, sırrını korumaya devam ediyor.
Bu yılın başında, merkeze yerleştirilen altar (sunak) taşının 750 kilometre uzaklıktaki İskoçya'nın kuzeydoğusundan sürüklenerek veya yüzdürülerek getirildiğinin ortaya çıkmasından sonra yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.
Stonehenge konusunda önde gelen bir arkeolog, bu taşların neden bu denli uzun mesafeden getirildiğine dair açıklamada bulundu.
Londra Üniversitesi Koleji'nde Profesör Mike Parker Pearson, Stonehenge'in, Britanya adasındaki erken çiftçi topluluklarını birleştirmek amacıyla inşa edilmiş olabileceğini öne sürdü.
Pearson, taşın uzak bir İskoç anıtından hediye ya da siyasi bir ittifak işareti olarak alınmış olabileceğini belirtti.
Pearson'un makalesine göre, yapı pek çok açıdan benzersiz. Ancak Britanya veya İrlanda'da başka hiçbir anıtta, bu kadar uzak mesafelerden getirilen taşların olmadığı belirtildi.
Bu nedenle Stonehenge'in dini bir yapı olduğu kadar siyasi bir anıt olarak da görülmesi gerektiğini belirten Parker Pearson, "Stonehenge bir tapınak değil. Takvim değil ve bir gözlemevi de değil" dedi ve ekledi:
"Bence Stonehenge'e doğru bir şekilde bakmadık."
Parker Pearson, Stonehenge'in merkezindeki taşın devrilmiş olduğu varsayımının uzun süre kabul edildiğini ancak kuzeydoğu İskoçya'da taşların kasıtlı olarak düz yerleştirebildiğini açıkladı.
Pearson "Şimdi taşın nereden geldiğini bildiğimize göre, kasıtlı şekilde yatık olarak yerleştirildiği daha olası görünüyor" dedi ve taşın daha önceden bir İskoç anıtının parçası olma olasılığının yüksek olduğunu ekledi.
ALTAR (SUNAK) TAŞI NEDİR?
Altar taşı, Stonehenge'in merkezinde yatay olarak duran altı tonluk bir kumtaşı levhası.
Beş metre uzunluğundaki dikdörtgen şeklindeki Altar taşı gri-yeşil renginde.
Araştırmacılar, Altar taşının İskoçya'dan geldiğini ve muhtemelen bir İskoç kabilesi tarafından Stonehenge'in inşasına katkı olarak güneye taşındığını belirtiyor.
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