Mustafa Keser'den kötü haber
Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, eşinden sonra kendisinin de kansere yakalandığını duyurdu
Giriş: 21.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:54
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Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber. 79 yaşındaki şarkıcı katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı.
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Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.
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Mustafa Keser, yaptığı açıklamada; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.