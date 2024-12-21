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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşının annesini öldürdü | Son dakika haberleri

        Kız arkadaşının annesini öldürdü, polisten kaçtığı araçta intihar etti

        Samsun'un Atakum ilçesinde kendisinde ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü başından vurarak öldüren Mert Okumuş, polisten kaçarken kullandığı otomobilde intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:08
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        Kız arkadaşının annesini öldürdü
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        Samsun'da Mert Okumuş (24), kendisinde ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (47) başından vurarak öldürdü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Mert Okumuş, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Dila Açıkgöz'ün evine gitti.

        Burada çıkan tartışmada Okumuş, kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Okumuş, Arzu Açıkgöz'ün otomobiline binip, kaçtı.

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        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Arzu Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

        Polis, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Okumuş, araçla seyir halindeyken başına silahla ateş edip, intihar etti. Okumuş'un intiharı sonrası polisin otomobile yaptığı müdahale, cep telefonu ile görüntülendi.

        Güzellik salonu sahibi Arzu Açıkgöz ve Ordu'nun Ünye ilçesinde telefoncu dükkanı olan Mert Okumuş'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na, Ukrayna'da açıktan okuyan üniversite öğrencisi Dila Açıkgöz ise ifadesi için emniyete götürüldü.

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