Kız arkadaşının annesini öldürdü

Samsun'da Mert Okumuş (24), kendisinde ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (47) başından vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Mert Okumuş, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Dila Açıkgöz'ün evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Okumuş, kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Okumuş, Arzu Açıkgöz'ün otomobiline binip, kaçtı.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Arzu Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Okumuş, araçla seyir halindeyken başına silahla ateş edip, intihar etti. Okumuş'un intiharı sonrası polisin otomobile yaptığı müdahale, cep telefonu ile görüntülendi.