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        Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde kalan ve son 7 maçta sadece 1galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Alanya'yı yenerek yeni yıla moralli girmek istiyor. Kartal, ligde oynadığı 15 maçta 25 puan toplarken, Alanyaspor'un ise 17 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2024 - 17:55 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:00
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        STAT: Tüpraş

        HAKEM: Cihan Aydın

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih

        Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.

        Ligde 10. hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.

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        Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.

        Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.

        Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.

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