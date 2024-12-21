Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş-Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde kalan ve son 7 maçta sadece 1galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Alanya'yı yenerek yeni yıla moralli girmek istiyor. Kartal, ligde oynadığı 15 maçta 25 puan toplarken, Alanyaspor'un ise 17 puanı bulunuyor.
STAT: Tüpraş
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.
Ligde 10. hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.
Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.
Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.