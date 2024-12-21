Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysi İ. (30), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.