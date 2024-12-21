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        Denetimden kaçarken polise çarptı

        İstanbul'da Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak kaçarken motosikletiyle çarptığı polis memurunun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:44 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:44
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        Denetimden kaçarken polise çarptı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 19 Aralık'ta Bağdat Caddesi'nde uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmaya çalıştı.

        Uyarıları dikkate almayan motosiklet sürücüsü, uygulama noktasından kaçmaya çalıştığı sırada görevli polis memuruna çarptı.

        Polis memuru hafif yaralanırken, yere düşen motosikletteki sürücü ile arkasındaki kişi ekiplerce yakalandı.

        İncelemede, M.E.G. ismini kullandığı öğrenilen sürücünün, parmak izi kontrolünde asıl isminin O.Ç. olduğu anlaşıldı. Alkol testinde ise aşırı alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

        Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 48 bin 813 lira idari para cezası uygulandı. Motosikleti de trafikten men edilen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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