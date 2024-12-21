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        Haberler Gündem Gözaltına alınmak istenen şahıs, “Beni döv” diye polis memuruna yalvardı - Güncel Haberler

        Gözaltına alınmak istenen şahıs, “Beni döv” diye polis memuruna yalvardı

        Aksaray'da aile kavgası ilginç bir boyuta taşındı. Aile kavgası ihbarı üzerine gözaltına alınmak istenen şahıs, "Beni döv" diye polis memuruna yalvardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:11 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:18
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        'Beni döv' diye polise yalvardı!
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        Aksaray'da aile içi tartışmada şikayet üzerine gözaltına alınmak istenen bir kişi, kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, “Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv” diyerek adeta yalvardı.

        Olay, Taşpazar Mahallesi 844 Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aile içinde çıkan tartışma seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

        Aile bireylerinin bir birinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Daireden dışarıya çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracının yanına geldiğinde kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv” diyerek adeta yalvardı.

        Uzun süre dil döken polis ekipleri bir süre sonra şahsı ikna ederek polis aracına bindirmeye razı ederken, şahıs o sırada gelen komşusundan da helallik almadan araca binmedi. Komşusundan da helallik alan şahıs polis aracına binerek ekiplerce ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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        #Aksaray
        #aile kavgası
        #haberler
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