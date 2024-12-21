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        Haberler Dünya J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez | Dış Haberler

        Financial Times: Donald Trump Ukrayna'ya silah yardımı yapmaya devam edecek

        Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Ukrayna Savaşı'nın artık biteceğine dair umutlar artmıştı. Ancak Donald Trump'ın danışmanlarından edinilen bilgiye göre Trump, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını kesmeyeceği gibi NATO ülkelerine savunma bütçelerini artırmaları konusunda uyarıda bulundu. Chicago Üniversitesinde görev yapan ünlü uluslararası ilişkiler uzmanı John Mearsheimer ise verdiği röportajda Trump'ın savaşı bitirmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:51
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        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
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        47. ABD Başkanı Donald Trump seçim süreci boyunca savaşları bitireceğine dair söylemlerde bulunarak dünya kamuoyunda bir umut yaratmıştı. Ancak Donald Trump Time Dergisi'ne verdiği röportajda İran ile savaşma ihtimallerinin olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. Bununla beraber Trump, Ukrayna Savaşı'nı bitirmenin Gazze'deki savaşı bitirmekten daha zor olduğunu söyleyerek barışa dair umutları azaltmaya başladı.

        Financial Times'ın haberi de bu söylemleri güçlendirdi. Financial Times'ın haberine göre Donald Trump'ın danışmanı olan 3 yetkili, Trump'ın Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını durdurmayacağı veya azaltmayacağını söyledi. Donald Trump'ın ayrıca bütün NATO ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayırmasını isteyeceği ifade edildi. NATO ülkeleri hâlihazırda gayrisafi milli hasılalarının %2-3'ünü savunmaya ayırıyor. Bu savunma harcamalarının ikiye katlanması demek ki birçok ülke için önemli bir oran.

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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise geçtiğimiz günlerde Brüksel'de toplanan Avrupa Konseyi toplantısının ardından verdiği demeçte "Sadece ateşkesten bahsedilmesini doğru bulmuyorum. Diyelim ki ateşkes oldu ve 5 ay sonra Putin vazgeçti. O zaman ne yapacağız? Gerçekçi bir barış için sahada güçlü olmak zorundayız." diyerek ateşkes sözünün fazla iyimser olduğunu ifade etti.

        Antony Blinken ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda "Biz Ukrayna'ya yardım paketlerini artırarak Donald Trump yönetimine de daha güçlü bir pozisyon bırakmış olacağız."

        diyerek Rusya ile savaşın süreceğine dair tahminini dile getirdi.

        Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ise "Bu savaş ne kadar sürerse biz de o zamana kadar Ukrayna'nın yanında olacağız. Birleşik Krallık Ukrayna'ya yapılan

        yardımların bir koordinatörü pozisyonunda ve bu misyonunu sürdürecek" dedi.

        JOHN MEARSHEİMER: TRUMP SAVAŞLARI BİTİREMEZ

        Dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler uzmanı John Mearsheimer, 'Thinkers Forum' isimli Youtube kanalında yayınlanan röportajında, Ukrayna Savaşı ve Donald ile ilgili yorumlarda bulundu. Mearsheimer, Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı bitirmesinin imkansız olduğunu iddia etti.

        Mearsheimer'a göre hiçbir ABD Başkanının Rusya'nın koşullarını kabul etmesi mümkün değil. Mearsheimer "Rusya, Ukrayna'nın hiçbir şekilde NATO'ya alınmamasını ve silahsızlandırılmasını istiyor. Bu bir kere kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

        Diğer yandan Mearsheimer "Rusya Donetsk, Zaporijya, Luhansk ve Herson'un ilhâkının kabulünü istiyor ki bu da kabulü çok zor bir koşul." diyerek barışın şu anlık mümkün görünmediğini belirtti.

        Mearsheimer realist uluslararası ilişkiler kuramına göre ABD'nin Rusya ile olan çatışmadan kaçamayacağını ve taviz veremeyeceğini düşünüyor.

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