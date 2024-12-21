Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Oyuncuları motive etmek çok zor!

Beşiktaş, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta değerlendirmelerde bulundu.

İstedikleri oyunu sergileyemediğini aktaran Halim Okta, “Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Buna rağmen maçı kazanmak için birkaç tane pozisyon yakaladık. İstediğin topun gol olması zor zamanlarda takımın işine yarayabiliyor. Değişiklikleri sakatlıklar sebebiyle yapmak durumunda kaldık. Kazanamadığımız için üzgünüz” sözlerini sarf etti.

Taraftarların tepkisine maruz kalan Arthur Masuaku’nun oyuna girme sebebini açıklayan Okta, “Oyuna alınma sebebi Bahtiyar’ın oyundan çıkmak istemesinden dolayı oldu. İlk yarıda da doktorumuz Bahtiyar’ın belki devam edemeyeceğini söylemişti. Çıktığı dakikaya kadar elinden geleni gösterdi. Değişiklik o yüzden oldu” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARI MOTİVE ETMEK ÇOK ZOR"

Siyah-beyazlıların idari açıdan yaşadığı sıkıntıların futbol takımını olumsuz etkilediğini belirten Halim Okta, "Oyuncuları motive etmek çok zor. Skorların kötü olması da onları olumsuz etkiliyor. Neler olduğunu biliyorlar ve motivasyonları oldukça düşük." diye görüş belirtti.