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        Haberler Dünya İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı! | Dış Haberler

        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!

        İsrail'de yüz binlere kişi, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle bu hafta sonu da ülke çapında gösteriler yapmaya devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:05
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        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için cumartesi akşamları protestolar düzenleniyor.

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        İsrail genelinde bu hafta da yüz binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu eleştirirken, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.

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        Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'nin (Berşeva) yanı sıra Batı Kudüs ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

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        Protestoların merkezi, yüzlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Te Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.

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        Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

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        Savunma Bakanlığı önündeki Kaplan Caddesi'nde toplanan göstericilere hitap eden ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümeti seçimlerde "devirme" sözü verdi.

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        Netanyahu liderliğindeki hükümetle hiçbir uzlaşıya varmayacaklarını ve pes etmeyeceklerini vurgulayan Lapid, "Kazanacağız. Bibi (Netanyahu) aslında güçlenmiyor. Halk onların (koalisyonun) yanında değil. Seçim yok çünkü seçimden ölümüne korkuyorlar çünkü gerçeği biliyorlar." dedi.

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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

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        İsrail, esir takası müzakereleri devam ederken Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

        Öte yandan, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda ateşkes ve esir takası müzakereleri sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarını sürdürüyor.

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        Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına İsrail ordusunun son yirmi dört saatte düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti.

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        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
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