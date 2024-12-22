İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!

Netanyahu liderliğindeki hükümetle hiçbir uzlaşıya varmayacaklarını ve pes etmeyeceklerini vurgulayan Lapid, "Kazanacağız. Bibi (Netanyahu) aslında güçlenmiyor. Halk onların (koalisyonun) yanında değil. Seçim yok çünkü seçimden ölümüne korkuyorlar çünkü gerçeği biliyorlar." dedi.