Neşe Özkan estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti! Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan (28), karın germe ve meme küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Bu trajik olay, estetik cerrahilerin risklerini ve alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, bu tür ameliyatların "gebelik sonrası estetikleri" olarak adlandırıldığını belirterek, genellikle doğum sonrası kadınlarda karın, meme ve genital bölgelerde meydana gelen deformasyonları düzeltmek amacıyla yapıldığını belirtti.

HASTA DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ Prof. Dr. Yazar, bu ameliyatların hastanın sağlık durumuna göre bazen tek başına bazen de kombine şekilde yapıldığını dile getirdi. Ancak bu tür ameliyatların risklerini azaltmak için hastanın detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ameliyat öncesinde hastanın tansiyon, şeker hastalığı gibi mevcut sağlık sorunları ya da kalbinde veya akciğerinde bir problem olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Daha sonra hastayı ameliyata hazırlamamız gerekiyor. Anestezi ekibinin hastayı görüp muayene etmesi gerekiyor, birtakım tetkikler yapıyoruz. Bazen ileri tetkikler de gerekebiliyor. Bunlar şart. Ameliyat kararı alındığında da bu operasyonun uygun koşulları olan bir hastanede yapılması gerekiyor" dedi.

Hayatını kaybetti AMELİYATTA UYGUN EKİPMANLAR VE YOĞUN BAKIM OLMALI Ameliyatın uygun ekipmanlara sahip bir hastanede ve yoğun bakım desteği sunabilecek şartlarda yapılmasının kritik önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Yazar, "Olası bir risk ya da komplikasyon durumunda hastanın yoğun bakımda takip edilmesi gerekebilir. Bu çok özel durumlarda ortaya çıkabilir ama bu altyapının hastanede bulunması gerekir. Öte yandan uzun süren ameliyatlar bunlar. Bu nedenle anestezi ilaçları ve sıvı tedavilerinin dikkatli ve özenli bir şekilde verilmesi gerekir" diye konuştu.

REKLAM NELER RİSKİ ARTIRIR? Ameliyatta hiçbir zaman riskin sıfır olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yazar, "İhtimal çok düşük ama bahsi geçen koşulların dışında bir ameliyat yapılıyorsa risk artar. Başka neler riski artırır? Bu ameliyatları kendi alanı olmayan hekim arkadaşlarımızın, plastik cerrahi uzmanı olmayan kişilerin yaptığını görüyoruz. Karın germe, meme estetiği ameliyatları ya da liposuction yaptıklarında komplikasyon riskleri önemli ölçüde artıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yazar, uygun koşullarda olmayan, apartmandan bozma hastanelerde ya da küçük klinik ortamlarında yapılan bu işlemlerin riski artıran başka faktörler olduğuna dikkat çekti. "BU İŞLEMİN 50 BİN LİRAYA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL" Ünlü fenomenin ameliyat fiyatının 300 bin liradan 50 bin liraya düşürüldüğü iddia ediliyor. Prof. Dr. Yazar, "Bu ameliyat iyi koşullarda yapılacaksa böyle bir fiyata yapılması mümkün değil. Çünkü hepimiz ülkemizdeki hayat koşullarını ve ekonomik durumları biliyoruz. Burada hekimin alacağı ücret, kullanılan malzemelerin ücreti, hastanenin alacağı miktar vardır ya tüm bunları düşündüğümüz zaman böyle kombine bir ameliyatın bu fiyata yapılması şüpheyle karşılanıyor" dedi.

ESTETİK AMELİYAT YAPTIRMAYI DÜŞÜNENLER NELERE DİKKAT ETMELİ? Estetik ameliyat yaptırmayı düşünen kişilerin öncelikle sosyal medyada paylaşılan ameliyat öncesi-sonrası görüntülere aldanmamaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yazar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişiler ameliyat olacakları hekimi çok iyi araştırmalı. Sosyal medyada ameliyat öncesi-sonrası fotoğraf görmekle karar vermemeli. Sırf uygun fiyatlı diye oraya gitmemeli. Hekim bu işte ehil mi, gerçekten bir plastik cerrah mı bunları araştırmalı. Diyelim ki bu bilgilere ulaşamıyor. Hekimin adını, soyadını derneğimizin web sitesinde arayarak ya da bizzat derneğimize sorarak da bunu öğrenebilirler. Ayrıca hasta ameliyat olacağı hastaneyi kesinlikle önceden görmeli, hastanenin koşullarını bilmeli, anestezi hekimiyle görüşmüş olmalı. Kan tahlilleri yapılmış olmalı. Tüm bunların önceden yapılması gerekiyor ki hastalar emin ellerde olduğuna kanaat getirsin ve ameliyatını olsun."

SOSYAL MEDYADAKİ ÖNCESİ-SONRASI AMELİYAT FOTOĞRAFLARINA KANMAYIN Bazı hastaların sadece sosyal medyada gördüğü fotoğraflar üzerine şehir dışından gelip, hekimini yine sadece sosyal medya üzerinden tanıdığını ve hastaneyi bilmediğini söyleyen Prof. Dr. Yazar, "Hasta sabah hastaneye gidiyor. Hiç kimseyle görüşmemiş, daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar ya da mevcut sağlık sorunlarıyla ilgili konuşmamış. Detaylı bir muayene detaylı bir tetkik yapılmadan ameliyat oluyor. Bunlar yapılmamalı. Kişiler, doğru hekimleri, uygun hastaneleri seçtiğinde, iyi hazırlanıp iyi ameliyat olduklarında ve ameliyat sonrası bakımları iyi yapıldığında, kontrolleri düzenli olarak yapıldığında ve istedikleri zaman hekimlerine ulaşabildiğinde riskler çok düşüktür" dedi.

KİMLER BU TÜR ESTETİK AMELİYATLARI YAPTIRMAMALI? Estetik ameliyatlarda gerçekçi beklentilerin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yazar, bazen hastaların bir ameliyatta birden fazla işlemin yapılmasını istemesinin riskleri artırdığını ve bu tür taleplerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Yazar, beklentileri gerçekçi olmayan ya da ameliyata uygun olmayan hastaları ameliyata almama konusunda cerrahların hassas davranması gerektiğini ifade etti.

UYGUN KOŞULLAR SAĞLANMAZSA HASTA AMELİYAT EDİLEMEZ Cerrahların her hastanın durumunun özel olduğunu ve buna uygun şekilde ameliyat planlanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yazar, "Hastalar ameliyata uygun değilse, birtakım medikal sorunları varsa, örneğin; kalple ilgili ciddi sıkıntıları varsa ya da akciğerleriyle ilgili sorunlar ya da ciddi kontrolsüz diyabeti varsa bu hastaları ameliyat etmemek ya da ameliyat edilecekse de hastalığı stabil hale getirdikten sonra, uygun koşullar sağlandığında ameliyat etmek gerekiyor. Ancak aksi durumda bize gelen bu hastaları ameliyat etmiyoruz" diye konuştu.