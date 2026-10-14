Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, 5 Nisan 2025 tarihinde, Gülden Coni’yi (15), 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki E.A. 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME"DEN AİLEYE DAVA AÇILDI

İHA'daki habere göre yürütülen soruşturma çerçevesinde, cinayet zanlısının babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dava açıldı.

KANLI MONTU TEYZE YIKADI, BIÇAĞI BABA YOK ETTİ

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, cinayet zanlısının kanlı montunun teyzesi S.S. tarafından yıkandığı, cinayette kullanılan bıçağın baba D.A. tarafından Tunca Nehri’ne atıldığı ve babanın motosikletle oğlunu evden alarak işyerine getirdiği, anne B.A.’nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddia edildi.

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ÜÇ SANIĞA 5'ER AY HAPİS VERİLDİ

Duruşmaya hayatını kaybeden Gülden Coni’nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, 3 sanığa da 5'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

"GÜLDEN'İ 8 SAAT ÖLÜME TERK ETTİLER"

Karara, Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek'ten sert tepki geldi.

Duruşma sonunda adliye önünde basın açıklaması yapan Alüzrek, "Kardeşimi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin ailesi, kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler. Kardeşimi o soğuk betonda bıraktılar. Verilen 5 aylık ceza bizi derinden üzdü" dedi.