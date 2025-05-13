Edirne'deki Çavuşbey Mahallesi'nde, bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülden Coni'nin (15) bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı E.A. (15) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI AA'daki habere göre emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ZANLI, GENÇ KIZIN ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ İddianamede, cinayetin işlendiği günden bir gün önce E.A'nın, Gülden Coni'nin arkadaşı ile tartıştığı, ailesiyle bu kişinin evine giderek tehditlerde bulunduğu, ardından Coni'ye buluşma teklif ettiği belirtildi.

30 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ Olay günü Gülden Coni ile buluşan E.A'nın Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin arka kısmındaki torna tesviye atölyesi çevresine gittiği, burada yaklaşık bir saat süren konuşmanın ardından yanında getirdiği bıçakla Gülden'i 30 kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, üç bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.