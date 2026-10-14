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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek

        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu

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        Bakan Uraloğlu, Delice’den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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        Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025’te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, “3 bin on dört personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40’ı aştı.” dedi.

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        Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

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        Uraloğlu, Yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

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        Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum’un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, “Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun’a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

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        Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacağını belirterek “Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.” dedi.

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        Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, “Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19’unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.

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        Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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        #ankara
        #Samsun
        #yht
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